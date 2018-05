Westerndiplom und Krötenmobil am Bifurkationstag in Melle MEC öffnen

Rund um die Themen „Natur“ und „Umwelt“ wird den Besuchern des Bifurkationstages ein abwechslungsreiches Programm geboten. Foto: Stadtverwaltung Melle

pm Melle. Dieser Termin zählt inzwischen zu den „Evergreens“ im Veranstaltungsprogramm der Stadt Melle: Zum nunmehr 18. Mal findet am Sonntag, 6. Mai, von 11 bis 17 Uhr an der Bifurkation in Gesmold der Bifurkationstag statt – eine Veranstaltung, die mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt verbunden und zudem noch kostenfrei ist.