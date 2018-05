Maiparty in Melle ist nach wie vor beliebt

Weniger Besucher als erwartet tummelten sich vor Ort. Foto: Christina Wiesmann

Melle. In diesem Jahr feierten nur 800 Jugendliche und junge Erwachsene auf der Maiparty der Landjugend Oldendorf am Weberhaus in Melle. Das Wetter hatte den Maiwanderern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Beliebt bleibt der jährliche Treff am Weberhaus.