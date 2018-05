Melle. Rund 1200 Besucher wurden erwartet, knapp 800 kamen und trotzten dem Wetter. Die Open-Air-Party am Weberhaus, organisiert von der Landjugend Oldendorf, erwies sich auch in diesem Jahr am 1. Mai wieder als Muss für die überwiegend jungen Maiwanderer aus dem Grönegau.

Wenn Bollerwagen mit derbem Sound, motorisierte und fahrbare Theken und der eine oder andere Einkaufswagen mit hochprozentigem Inhalt den Meller Berg in Richtung Weberhaus hochgeschoben wird, dann ist er da, der 1. Mai.

In diesem Jahr zeigte sich nur das Wetter von seiner durchwachsenen Seite. Aber von Sturm und vereinzelten Schauern und Temperaturen um die zehn Grad ließen sich die überzeugten Maiwanderer nicht abhalten. „Wir sind in jedem Jahr hier und vom Wetter lassen wir uns den Spaß garantiert nicht vermiesen“, erzählten Fabian und Stephan aus Melle-Mitte, die mit ihrem kleinen Bollerwagen zwei Kisten Herforder-Bier den Meller Berg hinaufzogen.

Begleitet von Wind und grauen Wolken feierten die Besucher auf der Wiese, tanzten zur Musik vom DJ und freuten sich, viele Freunde am „Tag der Arbeit“ zu treffen. Dabei ging es am Dienstag so richtig erst am frühen Nachmittag los, wie einige Ehrenamtliche vor Ort bestätigten. Schuld daran: das unbeständige Wetter. Den steilen Weg hinauf zur Party-Wiese hatten rund 800 trotzdem gewagt – immerhin.

Schnaps ins Gebüsch gekippt

„Wetterbedingt ist etwas weniger los“, erzählte Dominik Linge vom DRK Melle. In der Notfallzone, die von den ehrenamtlichen Einsatzkräften vom DRK Melle und den unterstützenden Kreisverbänden Osnabrück-Stadt und Bielefeld betreut wurde, trudelten die ersten, die zu tief ins Glas geschaut hatten, somit erst am frühen Nachmittag ein.

Und in der eigens eingerichteten Notfallzone verliefen die Tätigkeiten Hand in Hand: Helfer der Ortsfeuerwehr Bakum spritzten in einem Fall mit Wasser den gröbsten Schmutz von den Tragen des DRK – Hinterlassenschaften eines alkoholisierten Besuchers – und die Polizei schüttete flaschenweise Schnaps ins Gebüsch, den die Beamten zuvor auf der Wiese bei den Jugendlichen sicherstellen konnten.

Im DRK-Zentrum an der Bismarckstraße betreute das Team um Kreisbereitschaftsleiterin Kathrin Walkenhorst all diejenigen, die vom Rettungswagen gebracht wurden. „Manche bleiben zwei Stunden, bis sie von ihren Eltern abgeholt werden. Einige brauchen ein wenig länger, bis es wieder geht“, berichtete Walkenhorst.

Die Ehrenamtlichen von Caritas und Diakonie hatten beobachtet, dass einige Jugendliche mittlerweile ganz genau wissen, dass es bei ihnen Wasser in Flaschen gibt. Am Stand auf der Wiese verteilten unter anderem Franziska Ballmann und Gianna Niemeyer die Flaschen an alle, die Bedarf hatten.

Ein positives Fazit am Nachmittag zog im Namen der Stadt Melle der Mediensprecher Jürgen Krämer. Krämer freute sich, dass die Landjugend Oldendorf und auch in diesem Jahr wieder so viele engagierte Ehrenamtliche zum Gelingen der Mai-Party beigetragen haben. Etwa 110 waren allein von Caritas, DRK und Diakonie vor Ort. Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, wird wohl den wenigsten Partybesuchern im lauten Getümmel bewusst gewesen sein.