Melle. Es dampfte, zischte und pfiff: Zum 19. Mal organisierte Heiner Rössler, Chef des Automuseums in Melle, die Deutsche Dampf Automobil Tour. Von Samstag bis zum Maifeiertag trafen sich die Liebhaber dieser dampfenden Gefährten.

Sie reisten aus England, Holland, Belgien, Österreich, Deutschland und Neuseeland an, um sich auszutauschen und auf gemeinsamen Ausfahrten verwunschen anmutende Orte zu besuchen. Wenn Heiner Rössler eine Tour organisiert, haben die Ausflugsziele immer einen wildromantischen Charakter. Von Samstag bis Dienstag konnten interessierte Besucher dem morgendlichen Anheizen beiwohnen, was auf großes Interesse traf.

Fahrer sind geländegängig

Der acht Jahre alte Luca beobachtete dieses nicht alltägliche Ereignis mit großem Staunen. Um sich mit einem Dampfauto fortzubewegen, bedarf es viel Vorbereitung. Um das Wasser im Tank zum Kochen zu bringen, wird mit einer Luftpumpe der Treibstofftank unter Druck gesetzt. So gelangt der Treibstoff zum Brenner, wo er durch das Anheizen von außen als Gas verbrennt. Durch dieses „Höllenfeuer“ wird der Wasserkessel geheizt.

Es dampfte, zischte und pfiff. Der Fahrt zu den Ausflugszielen stand nun nichts mehr im Wege. Das Wetter hatte in diesem Jahr nicht so gut mitgespielt, aber Heiner Rössler erklärte: „Die Fahrer der Dampfautos sind geländegängig und ziehen sich dem Wetter gemäß an. Auch fahren sehr viele Engländer mit, und für sie ist das fast Normalität“.

Der durch die Witterung entstandene Niederschlag auf den blanken Messingteilen wird ohne viel Aufhebens weggewischt. Sowohl die Autos als auch ihre leidenschaftlichen Fahrer sind wetter- und sturmerprobt. Für die Teilnehmer ist das jährliche Treffen in Melle eine Reise mit der Zeitmaschine. Die Erinnerung an vergangene, ruhige Zeiten werden wach.

Bis spät in die Nacht in der Werkstatt

Beschaulich ging es ab Samstag durchs Land und von Zeit zu Zeit auch eingehüllt in riesigen Wasserdampfwolken. Chris Wedgwood, dem Besitzer eines 1904 gebauten White, ist auf einer der Ausfahrten die Radnabe gebrochen. Aber damit war das Wochenende für ihn noch lange nicht beendet. Kurzerhand besorgte er sich einen rohen Eisenblock und fertigte daraus in der Veteranenwerkstatt bis spät in die Nacht, eine neue Radnabe. Auch Heiner Rössler musste seine rasante Ausfahrt am Sonntag stark drosseln. Bei seinem Stanley war die Schlange verstopft, die den Treibstoff erhitzt, damit er als Gas verbrennen kann. So musste er die vielen Kilometer von Büngers Landwirtschaft, einem idyllischen Cafe, bis zum Automuseum mit nur fünf Stundenkilometer fahren.

In märchenhaftem Ambieten

Am Montag stand eine Fahrt zum Schloss Harkotten auf dem Programm. Eine Kulisse, die jedem Dampfauto gerecht wird. Durch die Noller Schlucht ging es dann zur Kaffeepause auf Karin Hilbrenners Anwesen „Kräuter am Wedeberg“ in Wellingholzhausen. Eine wunderschön gedeckte Kaffeetafel erwartete die Ausfahrer in einem fast märchenhaften Gartenambiente.

Am ersten Maifeiertag wurde bei Sturm und Regen angeheizt. Die Fahrzeuge erstrahlten in historischem Glanz. Und der Bugatti unter den Dampfautos war der Stanley EX von dem Holländer Roel Rasker. In nur einem Jahr restaurierte er seinen Stanley zu einem wahren Prachtstück. Die letzte Fahrt dieses verlängerten Wochenendes führte die Teilnehmer in das sehenswerte Motorenmuseum nach Warendorf. Am Abend klang die 19. Dampfauto-Tour gemütlich im Heimathof in Melle aus.