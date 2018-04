Fröhliche multikulturelle Begegnung in Melle MEC öffnen

Die selbst gemachten Köstlichkeiten der Frauengruppe kamen bei den vielen Hundert Besuchern sehr gut an. Foto: Christina Wiesmann

Melle. Die türkisch-islamische Ditib-Gemeinde in Melle feierte am Samstag und Sonntag ein fröhliches Familienfest. Zur Mimar-Sinan-Moschee an der Buerschen Straße kamen mehrere Hundert Besucher, die fröhlich ein multikulturelles Miteinander erlebten.