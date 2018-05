Welches echte Augenpaar steckt hinter den Augenöffnungen dieser gemalten Maske von Evelin Woker? Ist es etwa das von Reinhard Nörenberg? Foto: Norbert Wiegand

Melle. „Das hat Melle noch nicht gesehen“ - so kündigt Reinhard Nörenberg die außergewöhnliche Ausstellung der Löhner Künstlerin Evelin Woker in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde an der Oststraße 10 an. Denn der Sprecher der Gemeindeleitung war bei der Vernissage längst nicht der Einzige, der noch nie etwas von Encaustic, dem Malen mit erhitztem Bienenwachs, gehört hatte.