Einen Abend voller Harmonie präsentierte die Sängerin Gaby Albrecht ihren Fans in Buer. Foto: Conny Rutsch

cru Buer. Sie saß strahlend in der ersten Reihe und konnte jedes Lied mitsingen. Über 500 Kilometer war sie am Samstag gefahren, um in der Martinikirche in Buer den Konzertabend von Gaby Albrecht zu genießen. Und die verzauberte Kerstin Heike Kutschera aus der Nähe von Pforzheim sowie Hunderte Fans, die von Schleswig-Holstein bis Süddeutschland angereist waren.