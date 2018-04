Melle. Nach einer mehrwöchigen Pause wegen eines Pächterwechsels wird das Weberhaus in Melle an diesem Wochenende wiedereröffnet. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Familientag und der Tanz in den Mai.

Mit Wiedereröffnung an diesem Wochenende übernimmt das Ehepaar Katrin und Flamur Topalli als neuer Pächter die Verantwortung für das Restaurant in den Meller Bergen. Offizieller Neustart ist am Samstag, 28. April, ab 18 Uhr. Am Sonntag schließt sich ab 9 Uhr ein Familientag an. Zum Tanz in den Mai am 30. April sowie am Maifeiertag öffnet das Weberhaus jeweils ab 11.30 Uhr.