Ortsbürgermeister Bernd Gieshoidt verabschiedete Michael Göcking und Ines Beckmann. Fotos: Michael Hengehold

Wellingholzhausen. In Wellingholzhausen wird es in diesem Jahr kein Bürgerparkfest geben, hat der Ortsrat am Dienstag beschlossen. Auch die Kirmes leidet unter Besucherschwund, sie soll aufgewertet werden.