nhen Wellingholzhausen. Kürzlich hat die Tischtennis-Minimeisterschaft in der Beutlingshalle in Wellingholzhausen stattgefunden. Diese Aktion des deutschen Tischtennisbundes ist für Anfänger im Grundschulalter, die weder Ausrüstung noch Erfahrung benötigen.

„Darf ich voll draufhauen? Das ist ja krass, dann gewinne ich heute“, meinte ein euphorischer Youngster. Ganz so einfach war es dann doch nicht, aber die Freude war den Kindern anzusehen. Die ersten vier Platzierten qualifizierten sich für den Kreisentscheid in Glandorf am 10. März.

„Ich fand es super, dass fast 30 Jungen und Mädchen teilnahmen und deren Eltern bis zum Ende angefeuert haben. Die Stimmung war sehr entspannt“, sagte WTV-Tischtennistrainer Stefan Kruckemeyer.

InteressierteKids können montags von 16.30 bis 18 Uhr ins Tischtennistraining in der Beutlinghalle hineinschnuppern. Weitere Infos und Siegerlisten unter: www.tv-wellingholzhausen.com.