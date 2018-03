Tischtennis: Rundlauf-Teamcup in Melle MEC öffnen

Die Grundschüler aus Wellingholzhausen nahmen im Vorjahr stolz den Preis für ihren Turniersieg entgegen: eine Miniplatte. Archivfoto: Nico Henschen

nhen Melle. Am Freitagvormittag geht der unter Meller Grundschülern äußerst beliebte Tischtennis-Rundlauf-Teamcup in der Oldendorfer Sporthalle in die nächste Runde.