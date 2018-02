Melle: Ökologie und Hochwasserschutz passen zusammen

Melle. Den Rückbau alter Stauwehre aus ökologischen Gründen an Meller Gewässern kommentiert Christoph Franken für das „Meller Kreisblatt“.

Alte Mühlen liegen oft versteckt an idyllischen Orten. Jahrhundertelang nutzten Menschen dort die Wasserkraft. Dann kam die Industrialisierung, und die meisten Anlagen verfielen. Die Sperre in den Flüssen und Bächen aber blieb und verhinderte über Jahrzehnte, dass Fische und andere Lebewesen sich ausbreiten konnten. Dank des forcierten Rückbaus solcher Wehre und ihrer Zuflüsse in Melle entstanden neue Biotope. Gleichzeitig wird der Hochwasserschutz verbessert. Besser geht es nicht.