Um das männliche Pubertier geht es bei Jan Weilers Lesungen in Lingen und Melle. Foto: Tibor Bozi

Lingen/Melle. Jan Weiler vergnügt die Deutschen mit Geschichten aus seiner Familie. Am Mittwoch, 28. Februar, liest er im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen Geschichten aus seinem Buch „Und ewig schläft das Pubertier“. Einen Tag später ist er damit im Festsaal in Melle.