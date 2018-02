Alarm in Buer: Rund 60 Kräfte der Feuerwehr waren an der Stüvestraße im Einsatz. Foto: Martin Dove

Buer/Melle. In einem engen Durchgang zwischen zwei Häusern an der Stüvestraße in Buer sind am Sonntagmittag Mülltonnen in Brand geraten. Die Feuerwehr verhinderte mit einem schnellen Löscherfolg die Ausbreitung des Brandes auf die von den Flammen bedrohten Gebäude. Einen zweiten Alarm gab es am Abend in Melle-Mitte.