Ein klares Ja zur GroKo kam am Wochenende in Melle von SPD-Landeschef und Ministerpräsident Stephan Weil (links). Die mitglieder zur Aussprache eingeladen hatten Jutta Dettmann und Gerhard Boßmann für ihre Parteigremien. Foto: Christoph Franken

Melle. Locker und informativ ging es am Samstagnachmittag bei der parteiöffentlichen Diskussionsveranstaltung der SPD in Melle zu, an der auch der SPD-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Stephan Weil teilnahm.