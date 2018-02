Konzert mit Einführung in Melle-Buer MEC öffnen

Die preisgekrönte Saxofonistin Asya Fateyeva begeisterte das Meller Publikum beriets beim Neujahrskonzert, damals unter der Leitung von Dirigent Christoph-Mathias Mueller. Foto: Conny Rutsch

Buer. Mit einem Großaufgebot an Musikern tritt die Bläserphilharmonie Osnabrück am Samstag, 3. März um 19 Uhr in der Martinikirche Buer auf.