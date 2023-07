Eine Speditionsfirma feiert 100-jähriges Bestehen: Felix Wienkämper (Digitalisierung/Development) und Geschäftsführer Philipp Asbrock über die Anfänge und Zukunftsvisionen. Foto: Ina Wemhöner up-down up-down Die Anfänge liegen in Westerkappeln 100 Jahre Wienkämper: Meller Spedition profitiert vom Online-Boom Von Ina Wemhöner | 20.07.2023, 05:44 Uhr

Die Spedition Wienkämper in Gesmold gibt es bereits seit 100 Jahren. Alles fing mit einer Stall- und Wagenhalle auf einem Hof in Westerkappeln an. Statt mit Lastwagen ist die Ware damals mit einem Pferdewagen befördert worden. Seitdem hat sich vieles verändert.