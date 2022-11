SuS Buer gewinnt sein letztes Punktspiel des Jahres in der 1. Kreisklasse. Archivfoto: Stefan Gelhot up-down up-down Meller Fußball am Wochenende SuS Buer wackelt – und verteidigt durch einen Sieg in letzter Minute die Spitze Von Heike Dierks | 13.11.2022, 19:00 Uhr

Fußball-Kreisligist SC Melle II muss sich nach einer kräftezehrenden Woche mit einem Remis in Borgloh begnügen. Wellingholzhausen und Riemsloh (beide 17 Zähler) marschieren bei der Mission Klassenerhalt im Gleichschritt. Fast hätte es die Wachablösung an der Spitze der 1. Kreisklasse gegeben: Buer hat gewackelt – und am Ende die Niederlage gegen Voxtrup III noch abgewendet.