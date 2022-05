Gabi und Stefan Mörixmann erzählten den Ferienkindern und Lisa Stüer (Hof Warner)(hinten von links) alles über die kleinen Küken im großen Hühnerstall. FOTO: Conny Rutsch Zu Besuch auf drei Bauernhöfen Meller Ferienkinder entdecken die Kinderstube von Küken Von Conny Rutsch | 27.07.2020, 18:48 Uhr

Moin, liebe Ferienkids. So viele Küken auf einmal hab ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Was hatte Stefan Mörixmann gesagt - 18.000? Mit großen Augen verfolgten acht Mädchen und Jungen die vielen kleinen Hühnchen und Hähnchen, die im Stall des Hofes Mörixmann umherwuselten.