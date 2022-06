„Bibliothek zwischen Tür und Angel“ lautet der Titel des neuen Bestell- und Abholangebots, das die Stadtbibliothek Melle ihren Kunden bietet. FOTO: Stadtverwaltung Melle Lockdown mit Lesestoff verschönern Bibliothek Melle bietet Kunden einen Bestell- und Abholservice an Von noz.de | 16.11.2020, 10:12 Uhr

Um den Lockdown etwas erträglicher zu machen, startet die Stadtbibliothek in Melle am Dienstag, 17. November, mit einem neuen Angebot. „Bibliothek zwischen Tür und Angel“ heißt es. Zur Überbrückung der Schließzeit bietet die Bibliothek einen Bestell- und Abholservice an.