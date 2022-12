Möglichst nahe am Ortskern von Alt-Lotte soll das Containerdorf für Ukraine-Flüchtlinge errichtet werden. Wohin genau es nun kommt, entscheidet am Donnerstag der Lotter Gemeinderat. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Standort am Donnerstag im Rat Zweites Containerdorf für Ukraine-Flüchtlinge kommt nach Alt-Lotte Von Thomas Niemeyer | 09.12.2022, 17:46 Uhr

Putin zerbombt weiter die Ukraine, das Containerdorf in Wersen für die Flüchtlinge ist voll. Nun soll ein zweites in Alt-Lotte entstehen. Aber wo genau? Diese Entscheidung trifft am kommenden Donnerstag der Lotter Gemeinderat.