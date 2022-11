Matthias Linke (links) und Armin Sünnewie haben 2410 Euro für den ambulanten Kinderhospizdienst an Sonja Humpohl (mit Maskottchen Hopi) überreicht. Einen Mini-Hopi bekamen die Spender als Erinnerung mit nachhause. Foto: Kerstin Tiemann up-down up-down Benefiz-Gala und Nistkasten-Verkauf Zwei Lotter haben Spenden für Osnabrücker Kinderhospizdienst gesammelt Von Ursula Holtgrewe | 23.11.2022, 13:51 Uhr

Wer helfen möchte, findet Mittel und Wege. Armin Sünnewie und Matthias Linke aus Lotte sind solche Menschen. Sie überreichten 2410 Euro an den ambulanten Kinderhospizdienst in Osnabrück. Was treibt sie an?