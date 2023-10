Zum Gespräch treffen sich Natalie Koslowski, die mit ihrer Familie und dem kleinen Havaneser Zorro zusammenlebt, Dominik Kröger, zu dessen Familie Lotta gehört, eine Mischung aus Golden Retriever und Labrador, sowie André Vettor, der wie seine Frau und dem fast einjährigen Durin Gassi geht, eine Mischung aus Schweizer Sennenhund und der Hütehunderasse Carne Corso Italiano.

Das Problem am „oberen Ende der Leine“

Gewissenhafte Erziehung ihrer Hausgenossen und der Hundeführerschein für größere Hunde beschreiben die drei als wichtig. Zahlreiche Gespräche mit anderen Hundebesitzern haben sie motiviert, sich an unsere Redaktion zu wenden.

Beim Spazierengehen sind die Halter im Ort in unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Natalie Koslowski geht mit ihren beiden Kindern und Kinderwagen gern über die Ringstraße zur Kreuzung Torfkuhlenweg. Dort ist eine freie Wiese. Bevor sie „Zorro“ von der Leine lässt, schaut sie genau, ob große Hunde herumlaufen. Wegen einer schlechten Erfahrung habe der Kleine „Angst vor Hunden, die nicht hören“, erklärt Koslowski.

Mila und ihre Mama Natalie Koslowski gehen häufig mit dem kleinen „Zorro" zur Wiese an der Kreuzung Torfkuhlenweg/Ringstraße. Auch andere Hundebesitzer halten einen öffentlichen Mülleiner dort für sinnvoll. Foto: Ursula Holtgrewe

Sie treffe immer wieder auf Besitzer, die ihre Tiere nicht erziehen, sagt sie verärgert. Es könne auch Kinder sehr verängstigen, wenn sie von einem Hund angesprungen werden, auch wenn der es freundlich meint, betont die Mutter. Leider liege das Problem mal wieder am „oberen Ende der Leine“.

Volle Hundetüten schnell entsorgen

Am Rand der Wiese, die häufig Hundetreffpunkt ist, liegen große Haufen von großen Hunden – zum Teil schwer zu erkennen. „Hier liegen häufig Hinterlassenschaften“, berichtet Koslowski kopfschüttelnd. Sinnvoll sei ein Müllbehälter im Kreuzungsbereich, „so ähnliche Metalleimer wie in der ehemaligen Engländersiedlung“. Dann könnten volle Hundetüten schnell entsorgt werden. „So toll ist es für Familien auch nicht, das Tütchen in der Kinderkarre mitzunehmen und im Hausmüll zu entsorgen. Aber was bleibt einem sonst übrig…“, sagt Natalie Koslowski.

Eher was für kleine Hundehaufen ist diese voll recycelbare Papiertüte mit zwei Pappschaufeln für die Hinterlassenschaft. In manchen Gemeinden liegen sie im Tütenspender. Foto: Ursula Holtgrewe

Damit stimmen die Freunde André Vettor und Dominik Kröger überein: „Für uns ist es selbstverständlich, dass wir die Kotbeutel mitnehmen.“ Sie und auch Natalie Koslowski kritisieren Zeitgenossen, die volle Beutel einfach wegwerfen. Richtig „krass“ ist es am nördlichen Stück des Torfkuhlenwegs Richtung Hansaring, ereifern sich Kröger und Vettor. „Es gibt immer welche, die ihre vollen Tüten einfach hinter den Zaun auf ein Firmengelände schmeißen“, erläutert Kröger. In dem Straßenbereich sollte möglichst ein neuer Abfalleimer installiert werden.

Im hohen Gras entlang des nördlichen Torfkuhlenwegs (links das Gewerbegebiet), können sich Hundehaufen gut verstecken – zum Ärger derer, die hineintappen. Foto: Ursula Holtgrewe

Freche Halter nutzen Privatgrund als „Hundeklo“

Darüber würde sich auch Michael Rose sehr freuen. Er wohnt genau da und mäht regelmäßig die kleine Wiese vor der Garage und die Böschung des Entwässerungsgraben. Dort kann sich nun so schnell kein Haufen mehr verstecken. „Früher war hier für viele das Hundeklo“, sagt Rose. Er habe sich schon mit frechen Haltern angelegt, die ihr Tier extra für große Geschäfte auf seine Wiese geführt und die Haufen zurückgelassen haben. Seit er die Videoüberwachung kenntlich gemacht habe, „ist es etwas besser geworden.“

„Es ist etwas besser geworden": Unverschämte Hundehalter haben den Anlieger zu dieser Beschilderung animiert. Foto: Ursula Holtgrewe

Bevorzugt gehen Kröger und Vettor mit Lotta und Durin im nördlichen Siedlungsbereich sowie an Saerbecker Damm und Daimlerstraße Gassi. Die Halter schlagen daher weitere öffentliche Müllbehälter vor am Durchgang von Asternstraße zur Ringstraße und dem Bereich Krümpelstraße/Feldmark kurz vor der Autobahnbrücke, denn: „Dort gehen auch sehr viele andere Hundehalter spazieren“, berichtet Vettor.

Anrüchiger Humor: Bunte Fähnchen in Hundekothaufen

Auf der Daimlerstraße mit dem Gehweg gelte stets „Augen auf“, betont Vettor. Die Hundehaufenvermehrung dort beklagen auch die Anlieger Jenna und René Panske. Sie halten selbst zwei Hunde und ärgern sich über die Ignoranz anderer Halter, die ohne Kotbeutel unterwegs sind. Sie berichten, dass eine über Wiederholungstäter überaus verärgerte Nachbarin vor einiger Zeit anrüchigen Humor gezeigt habe: Sie steckte vor ihrem Grundstück bunte Fähnchen in Hundehaufen.

„Würstchenspieße": Mit anrüchigem Humor hat diese genervte Anwohnerin an der Daimlerstraße in Alt-Lotte den Hundehaufen mit Fähnchen dekoriert. Foto: Ursula Holtgrewe

Für die Finanzierung neuer Müllbehälter an Wegen haben die Hundebesitzer auch einen Vorschlag: Nach der Hundesteuererhöhung könne die Gemeinde Lotte über etwa 12.000 Euro frei verfügen. Daraus könnten Mehrkosten finanziert werden, meinen sie.

Finanziert die Hundesteuer neue öffentliche Müllbehälter?

Auf Nachfrage im Rathaus sagt Hauptamtsleiterin Petra Tepe, dass die Entscheidung über weitere öffentliche Müllbehälter zu den laufenden Geschäften der Verwaltung gehörten. Grundsätzlich sei es denkbar, weitere Behälter zu installieren. Wegen der angespannten Finanzlage müssten Investitionen genau abgewogen werden. Gleiches gelte für Hundespielplätze.

Hier auf der Wiese zwischen Saerbecker Damm und Krümpelstraße wäre in Lotte ein idealer Ort für einen Hundespielplatz inklusive eines derzeit dort fehlenden öffentlichen Mülleimers, sind sich Dominik Kröger (vorn) mit Lotta und André Vettor mit Durin einig. Foto: Ursula Holtgrewe

Mehr Informationen: Hundesteuereinnahmen und Kosten für öffentliche Mülleimer in Lotte größer als Größer als Zeichen Nach Auskunft aus dem Rathaus hat die Gemeinde Lotte in diesem Jahr 80.000 Euro Hundesteuer eingenommen. Diese seien frei verfügbar, erklärt Petra Tepe. Von den insgesamt 175 öffentlichen Mülleimern stehen im Ortsteil Alt-Lotte 72 Behälter. Im Jahr 2022 wendete die Gemeinde für deren Entleerung, Reinigen des Umfelds und Bestückung der elf Hundekotbeutelstationen durch zwei Mitarbeiter des Servicebetriebs rund 45.000 Euro auf. Durchschnittlich 18.514 Euro Kosten entstanden dafür in Alt-Lotte, rund 257 Euro jährlich für jeden dort installierten öffentlichen Müllbehälter.