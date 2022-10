Konzentriert und mit Ehrgeiz bauen Ulrike Hahn (von links), Marie, Carlo und Anke Wiemeyer, Thomas Hahn, Luca und Stefanie Landwehr „Diamanten“-Türme zum Bauklötze staunen. Foto: Ursula Holtgrewe up-down up-down Einbruch und Zerstörung in Lotte Wieso Linedancer für die Awo-Kita in Halen Spenden sammeln Von Ursula Holtgrewe | 16.10.2022, 13:31 Uhr

Der Einbruch an Pfingsten in der Halener Awo-Kita bewegte die Gruppe „Let’s go Linedancer“ aus Ledde derart, dass sie an einen Benefizabend Spenden sammelte.