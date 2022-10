Teilhabe bedeutet im auch, dass die Erzieher mit den Kindern auf Augenhöhe über Aktionen wie das Apfelpflücken diskutieren. Kita-Leiterin Katharina Roth (rechts) macht das ebenso wie ihre Fachberaterin Carla Zachey und Torben Hinnah, einer von drei Männern im Team. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Gütesiegel für pädagogisches Konzept Wie Lottes Noah-Kindergarten das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt stellt Von Thomas Niemeyer | 11.10.2022, 07:10 Uhr

Teilhabe, Inklusion und Nachhaltigkeit lauten drei Kriterien, die das evangelische Gütesiegel BETA verlangt. Der Noah-Kindergarten in Lotte zeigt, was das in der Praxis bedeutet.