Norbert Ammermann war sieben Jahre lang Kulturbeauftragter für den Kirchenkreis Tecklenburg. Mit dem Klangkunst-Projekt in der Friedenskirche erfüllt er sich einen Lebenstraum. Foto: Friedrich Schönhoff up-down up-down Kreatives Projekt in Lotte-Büren Gegacker und Geraune: Wie eine Kirche zum Ort der Klangkunst wird Von Friedrich Schönhoff | 14.09.2022, 06:14 Uhr

Wer einen Gottesdienst besucht, erwartet in der Regel ein Gemeindelied und Orgelklänge. Was aber, wenn stattdessen plötzlich ein Huhn gackert, ein Pferd wiehert oder ein Schaf blökt? In der Friedenskirche in Lotte-Büren ist das ab Donnerstag Realität.