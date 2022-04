FOTO: Rolf Grundke Fußball-Nachberichte vom Wochenende in Kreisliga A und B2 Westerkappeln jubelt, Lottes U23 kämpft Von Rolf Grundke | 11.04.2022, 13:07 Uhr

Freud und Leid liegen in der Fußball-Kreisliga dicht beieinander. Während die Westfalia Westkappeln in der Kreisliga B2 vorzeitig die Korken knallen lässt, steckt die U23 der SF Lotte im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga A.