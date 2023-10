Nachdem Wirt Thomas Engel vor mehr als zwei Jahren in den Ratsstuben den Schlüssel endgültig umdrehte, suchte Inhaber Klaus Schürkamp einen Nachfolger. Den hat er nun mit Jörg Spellmeyer gefunden. Er weiß nach einigen Jahrzehnten Erfahrung in der Gastronomie auch, worauf er sich nicht einlassen wird: die Tagesgastronomie wegen des Personalmangels in der Branche. „Unser Geschäft ist das Catering“, betont er. Seit acht Jahren betreibt er das „Hofbuffet“ mit Firmensitz in Wallenhorst. In der Osnabrücker Region hat er sich mit seinem Foodtruck als „Art-Isst“, als Kreativer bei Kulinarischem, und mit seinem BBQ-Train in Lok-Optik für Barbecue und Co. einen Namen gemacht.

Wo es möglich ist, legt Wersens neuer Pächter der Ratsstuben selbst mit Hand an, wie hier beim Zusammenbau eines Rollregals für Essenseinschübe. Den Festsaal werden noch einige Eimer weiße Farbe erhellen. Foto: Ursula Holtgrewe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Veränderungen in den Ratsstuben

Derzeit wird in Wersen gründlich renoviert. Darin, dass etwa Wände und Decken hell aufgehübscht werden müssen, sind sich Schürkamp und er einig, erzählt der neue Betreiber. Teils anderes Mobiliar werde es zudem geben. Etwa am Standort der Theke im Festsaal. Sie ist von den Herrenabenden des Bürgervereins Wersen in der Region als Kommunikationszentrum bekannt. Dort klafft derzeit eine Lücke, in die eine Frontcooking-Station gestellt wird, denn Spellmeyer bietet den Gästen gern „Kochkunst live“ ergänzend zum Buffet, wie er sagt. Weil diese Station mobil ist, behält er die Option, bei größeren Veranstaltungen im Saal eine mobile Theke zu integrieren – und eventuell eine weitere im Eingangsbereich.

Am einstigen Standort der Theke im Festsaal lässt sich alsbald ein Koch an einer mobilen Frontcooking-Station auf die Finger schauen. Foto: Ursula Holtgrewe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Eins bleibt allerdings bestehen:

„Den Namen Ratsstuben werde ich beibehalten. Der gehört zu Wersen.“

Das Catering „Hofbuffet“ nimmt ab Mitte November den Betrieb in den Ratsstuben in Wersen auf. Foto: Ursula Holtgrewe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Hier kocht der Chef“

Damit jeder Kunde individuell mit regionalen Zutaten versorgt werden kann, nehme er nicht mehr als drei Buffets am Wochenende an, sagt der Fachmann und: „Ich koche alles frisch selbst, teilweise mit Unterstützung.“

Jörg Spellmeyer, Betreiber des Caterings „Hofbuffet“, versteht sich als Kreativer in Sachen Kulinarisches, wie es auf dem Foodtruck zu lesen ist. Foto: Ursula Holtgrewe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Er hätte gerne früher als Mitte November eröffnet. Das scheitere allerdings nicht an fehlenden Handwerkern, sondern an Lieferzeiten von Einrichtungsgegenständen, erklärt Spellmeyer.

Rund um die Eröffnung

Spellmeyers Idee ist zudem, den Foodtruck und den BBQ-Train in Betrieb beim Weihnachtsmarkt der IG Wersen am 2. und 3. Dezember vor den Ratsstuben zu präsentieren. Diese Ergänzung habe die IG-Vorsitzende Bärbel Eversmeyer, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wersen, begrüßt, berichtet Spellmeyer. Den Erlös gebe er an eine gemeinnützige Institution in Lotte weiter.

Erfreulicherweise sei er bereits angesprochen worden für Veranstaltungen im Festsaal, sagt der Gastronom. Nun bleibe abzuwarten, was sich konkretisiere. Auch für Weihnachtsfeiern in den Ratsstuben gebe es Interessenten. Kegelbetrieb und Nutzung des Kaminzimmers mit Theke im Untergeschoss können individuell abgesprochen werden. Des Weiteren überlegt Spellmeyer, die Ratsstuben an einem Tag in der Woche mit einem kulinarischen Thementag zu öffnen.

Im kleinen Raum hinter den Butzenscheiben stehen schon neue Möbel. Ab Mitte November kann man dort für Gesellschaften buchen. Foto: Ursula Holtgrewe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch im Festsaal der Wersener Ratsstuben mit dem extra Eingang kann wieder gesellschaftliches Leben mit fröhlichem Feiern einkehren. Foto: Ursula Holtgrewe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auf- und ausräumen – Pokale können abgeholt werden

Eine Menge Utensilien wird Jörg Spellmeyer wegwerfen. Aus dem Keller haben es bereits angestaubte Pokale und Insignien ehemaliger Kegelvereine aus dem Keller in den Schankraum geschafft. „Vielleicht haben ja ehemalige Vereine noch Interesse daran“, sagt er.

Aus dem Keller hochgeholt stehen die Insignien von Vereinen und Kegelerfolgen nun im Gastraum der Ratsstuben. Foto: Ursula Holtgrewe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Er sei nahezu täglich in Wersen und gebe sie heraus, wenn sich die Besitzer an ihn wendeten. Informationen gibt es auf der Homepage von hofbuffet.de und bei Jörg Spellmeyer unter 0157 70545352.