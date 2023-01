Freundschaftlich beglückwünscht wird Wersens neue Markant-Markt-Chefin Melanie Efken zur Wiedereröffnung von ihrem Vorgänger Wilfried Buermann. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Melanie Efken sichert Standort Trotz kleinerer Anlaufprobleme: Neustart für den Markant-Markt in Wersen geglückt Von Thomas Niemeyer | 05.01.2023, 16:33 Uhr

Dass es mit dem Markant-Markt mitten in Wersen weiterhin einen Nahversorger am Ort gibt, ist Melanie Efken zu verdanken. Die Wiedereröffnung verlief am Mittwoch unspektakulär, aber nicht ohne Anlaufprobleme.