Der Arbeitsplatz der ersten Linienpilotin der Welt, Rita Maiburg, war eine Shorts 330 der DLT, wurde auf der Strecke Münster/Osnabrück-Frankfurt eingesetzt und von ihrem Chef, Baron von Kaltenborn-Stachau, 1977 auf den Namen Münsterland getauft. FOTO: FMO Einzelkämpferin für Frauenrechte Mit Rita Maiburg war die weltweit erste Flugkapitänin am FMO stationiert Von Axel Ebert | 26.05.2022, 10:00 Uhr

Ein besonderes Kapitel in der Geschichte des Flughafens Münster/Osnabrück (FMO) hat Rita Maiburg geschrieben. Diese in Bonn 1952 geborene, tapfere Frau träumte bereits als Kleinkind davon, Pilotin zu werden. Sie schwärmte von der Fliegerei. Um ihr Ziel zu erreichen, nahm sie manche Demütigung in Kauf. Ihr Traum endete tragisch.