Rund 130 Jugendliche hatten sich bereits im Juni über verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten in den drei Bürener Unternehmen Hoffmann Company, Elster Kromschröder und Kötter & Siefker informiert. 80 Schüler der Berufsbildenden Schulen am Pottgraben und Schölerberg aus Osnabrück, der Wirtschaftsschulen Krüger in Wersen und der Josef-Hauptschule in Mettingen kamen nun mit ihren Lehrern nach Büren.

Armin Kohlbrecher von Hoffmann Company begrüßte stellvertretend für alle drei Unternehmen die Gäste und bedankte sich beim Mitarbeiterteam für die Unterstützung. Dann schickte er die Schüler auf die Bewerbungsmeile zu simulierten Vorstellungsgesprächen und Betriebsführungen.

Anlaufstelle für Fragen

Im Foyer des Verwaltungsgebäudes präsentierten Azubis an Info-Ständen ihre Firmen mit Vorführungen und Broschüren. Anlaufstelle für Fragen waren auch immer wieder die Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit.

Svea, Schülerin an den Krüger-Schulen, stellte sich mutig in einem simulierten Vorstellungsgespräch Volker Lotze vor, zuständig für Personalmanagement bei Elster Kromschröder. Sie sucht einen Ausbildungsplatz als technische Produktdesignerin, denn sie sieht ihre Stärken im technisch-mathematischen Bereich und kann sich gut vorstellen, an der Werkbank erst einmal etwas Handfestes zu erlernen. Lotze betonte, dass in dem Beruf absolute Präzision, gute Teamarbeit und räumliches Vorstellungsvermögen gefragt seien. Anschließend führte Mitarbeiterin Vanessa Krause die erste Gruppe in Hoffmanns Spielzeugparadies, ein 2300 Quadratmeter großer Showroom des Großhandelsunternehmens. Dort würde sich die eine oder andere gerne mal für eine Nacht einschließen lassen und spielen, spielen, spielen.

Maximilian aus Halen und Yannik aus Westerkappeln, beide Krüger-Schüler, unterhielten sich auf dem Weg zum Nachbarunternehmen Kötter & Siefker über ihre Berufswünsche. Beide möchten Groß- und Einzelhandels- oder Außenhandelskaufmann werden. Maximilian hat schon bei Hoffmann gejobbt und würde dort gerne eine Ausbildung beginnen.

Azubis führen Schüler

Äußerst kompetente Azubis führten die Schüler durch die verschiedenen Abteilungen des Baustoffgroßhandelsunternehmens. Aufmerksam lauschten die Jugendlichen den Informationen. Am Ende wussten sie, wo sie das erste Lehrjahr verbringen und dass von einem Staplerfahrer selbstständiges Arbeiten erwartet werde. Fragen stellten sie nicht, das lag wohl daran, dass die Azubis so gut und ausführlich erklärten, dass keine mehr nötig war. Yannik zeigte sich so begeistert von dem, was er erfahren hatte, dass er sich in der nächsten Woche bei Kötter & Siefker bewerben will.