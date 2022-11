Die Straßenbeleuchtung funktionierte am Mittwochabend in Teilen Lottes nicht. Symbolfoto: imago images/Michael Schick up-down up-down Kurzschluss oder Sparmaßnahme? Warum am Mittwochabend in Lotte die Straßenlaternen ausgegangen sind Von Ursula Holtgrewe | 25.11.2022, 15:44 Uhr

Am Mittwochabend sind in vielen Straßen in Alt-Lotte die Laternen ausgegangen. Eine Energiesparmaßnahme der Gemeinde? Wir haben nachgefragt.