Im Wersener Ortszentrum wird es eng, zumal die Westerkappelner Straße und die an der Ampel nach links abzweigende Halener Straße als Umleitungsstrecke für die A1 herhalten müssen. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down A1-Umgehung und Bahn hindern Planungen Wann kommt der Radweg für Westerkappelner Straße in Wersen? Von Thomas Niemeyer | 28.11.2022, 17:00 Uhr

In Wersen besteht seit Jahren Einigkeit, dass die Westerkappelner Straße einen durchgehenden Radweg braucht. Doch an mehreren Stellen bestehen planerische Hindernisse. Sie will die Gemeinde jetzt ganzheitlich angehen.