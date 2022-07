Die Feuerwehr aus Lotte war mit 40 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer im Wald zu löschen. FOTO: imago images/Tim Oelbermann (Symbolfoto) up-down up-down Polizei sucht Zeugen Am Niedringhaussee zwischen Lotte und Westerkappeln hat der Wald gebrannt Von Arlena Janning | 21.07.2022, 14:40 Uhr

Am Mittwochabend ist in einem Waldgebiet am Niedringhaussee zwischen Lotte und Westerkappeln ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.