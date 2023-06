Wird die Heizungsregelung für Einfamilienhäuser im Baugebiet Schafwinkel letztlich dazu führen, dass Bauwillige von ihren Plänen hier Abstand nehmen? Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Luft-Wärmepumpen sind verboten Das neue Baugebiet Schafwinkel der Gemeinde Lotte droht zu floppen Von Thomas Niemeyer | 27.06.2023, 06:30 Uhr

Ein ungelöstes Problem nimmt Lottes Politik mit in die Sommerferien: Das merkwürdig zustande gekommene Verbot von Luft-Wärmepumpen treibt Bauwillige finanziell in die Enge und die Gemeinde in ein Dilemma. Was nun?