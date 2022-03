Cap Anamur FOTO: epa/ANSA Vortrag zugunsten der Ukraine Fotojournalist Jürgen Escher gibt Einblicke in die Arbeit von Cap Anamur Von Anke Schneider | 23.03.2022, 18:22 Uhr

Cap Anamur ist eine deutsche Hilfsorganisation, die medizinische Nothilfe in Kriegs- und Kriegsgebieten leistet. Der Herforder Fotojournalist Jürgen Escher hat die Hilfsorganisation über Jahrzehnte begleitet. Am 9. April lässt er Interessierte im Haus Hewerth in Alt-Lotte an seinen Eindrücken teilhaben.