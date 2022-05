Die chinesische Videoplattform Tiktok hatte Ende 2021 rund 10,7 Millionen monatlich aktive Nutzer in Deutschland. FOTO: dpa/Jens Kalaene An der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln Vortrag für Eltern am 16. Mai: Wie umgehen mit TikTok und Co.? Von Frank Klausmeyer | 11.05.2022, 15:13 Uhr

„TikTok und Co. – Mediennutzung Jugendlicher ab Klasse 5“ ist das Thema eines Vortrags, zu dem die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln am Montag, 16. Mai, von 19 bis 21 Uhr in die Aula am Standort Westerkappeln einlädt.