Viel Platz hatten die Damen beim letzten Heimspieltag des SC Halen in dieser Saison. FOTO: privat Volleyball Bezirksklasse Nord Halens Damen vorzeitig Meister 04.03.2013, 11:00 Uhr

Doppelten Grund zum Feiern gab es am Wochenende im Volleyball-Lager des SC Halen. Die erste Mannschaft gewann die vorzeitige Meisterschaft in der Damen-Bezirksklasse Nord, die zweite Garnitur sicherte sich den zweiten Tabellenplatz in der Damen-Bezirksklasse Mitte und hat somit noch über die Relegation die Chance, den Aufstieg in die höhere Klasse zu schaffen.