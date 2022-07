Seit über 25 Jahren wohnen Anita und Klaus-Dieter Rosbeck an der Brookstraße. Dass ihnen nach 20 Jahren Häuser in die bis dahin freie Aussicht gebaut wurden, sahen sie nicht gerne, begehrten im Gegensatz zu manchem Nachbar aber auch nicht dagegen auf. Jetzt, in der Endphase der Bautätigkeiten, ist ihnen doch noch der Geduldsfaden gerissen.

„Ich habe die Gemeinde gefragt“, erzählt der ehemalige Busfahrer. „Aber da hat man mir gesagt, ich soll jeden anzeigen, der hier durchfährt. Hören Sie mal, ich zeige doch keine Kollegen an!“ So hätten sie eben in Kauf genommen, dass ihr Eigenheim täglich mehrfach kräftig durchgerüttelt wurde.

Von „Nichts“ kann jedoch nicht die Rede sein. Ein neuerer Nachbar der Rosbecks ist „stinkend sauer“, weil ihm die Kipplaster zum Neubau hinter seinem Haus die Grundstücksecke kurz und klein gefahren haben. Die Stichstraße mit einer Breite von drei Metern brutto ist extrem schmal. „Aber das ist ein Privatweg“, lehnt die Bauamtsleiterin jede Verantwortung an der Stelle ab.

Am Freitagmorgen kam noch eine neue Beschwerde hinzu: Vor der just erfolgten Pflasterung der Straße „In den Brookwiesen“ sei versäumt worden, die Kabel für die Straßenlaternen in die Erde zu legen. Planer Achim Böhne nannte das auf Anfrage „Quatsch“. Die Kabel lägen. Nur an einer Stelle sei die Position der Laterne noch unsicher. Da müsste dann ein halber Quadratmeter Pflaster aufgenommen werden: „Völlig normal.“