Mobilität ist für Lottes Klimaschutzmanager Marc-Philipp Nikolay ein großes Thema. Aber beim Stichwort „Mobilitätskonzept“ vergeht ihm derzeit das Lachen. Archivfoto: Ursula Holtgrewe up-down up-down Verwaltung soll nachbessern Verkehrsausschuss stoppt Lottes Mobilitätskonzept Von Thomas Niemeyer | 14.06.2023, 17:30 Uhr

Eine Vollbremsung mit Ansage hat die Lotter Politik in Sachen integriertes Mobilitätskonzept hingelegt. Es wird am Donnerstag nicht vom Gemeinderat beschlossen und am 21. Juni nicht öffentlich präsentiert. Das sind die Hintergründe.