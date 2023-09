„Kein Dumme-Jungen-Streich“ Unbekannte heben vor Lotter Kita Gullydeckel aus der Straße Von Anke Schneider | 27.09.2023, 16:27 Uhr In Lotte haben Unbekannte Gullydeckel aus der Straße gehoben. Symbolfoto: dpa/Jan-Philipp Strobel up-down up-down

Unbekannte haben in Lotte-Büren in der Nacht von Dienstag, 19. September, auf Mittwoch, 20. September, einen Gullydeckel auf dem Piesberger Weg in unmittelbarer Nähe der dortigen Kita ausgehoben. Die Polizei sucht nun Zeugen.