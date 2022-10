Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes hat die Taubenspikes auf den Straßenschildern bereits begutachtet. Foto: Ursula Holtgrewe up-down up-down An Krümpelstraße und Merschweg Unerlaubt Taubenspikes auf Straßenschildern in Alt-Lotte angebracht Von Ursula Holtgrewe | 19.10.2022, 13:25 Uhr

Plötzlich waren sie da: Taubenspikes auf Straßenschildern in Alt-Lotte, angebracht von einem Unbekannten. Solche Spitzen zur Abwehr von Vögeln auf so einem Schild, das gab es in Lotte bislang noch nie. Was passiert jetzt mit den Spikes?