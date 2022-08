In der Alt-Lotter Grundschule wurde im Schuljahr 2022/23 ein Kind aus der Ukraine in die erste Klasse eingeschult. FOTO: Ursula Holtgrewe up-down up-down Kinder helfen beim Übersetzen Ukrainische Schüler an Lotter Grundschulen gut integriert Von Ursula Holtgrewe | 23.08.2022, 05:45 Uhr

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind viele Menschen in die Region gekommen. Darunter sind auch Kinder, die in Lotte in die Grundschule gehen. Wie gelingt die Integration und wie gehen die Schulen mit der Sprachbarriere um?