Die Bürgerstiftung Lotte hat Vertreter der Ukrainischen Gemeinde Osnabrück eingeladen: Stiftungsratsmitglied Ulrich Harhues (von links), Oryslava Boiko und Irina Glushchenko (Ukrainische Gemeinde) sowie Stiftungsratsvorsitzender Wolfgang Israel und Stiftungsratsgeschäftsführer Dieter-Joachim Srock. Foto: Ursula Holtgrewe up-down up-down Bewegender Vortrag in Lotte Ukrainische Gemeinde Osnabrück unterstützt Landsleute Von Ursula Holtgrewe | 27.04.2023, 17:56 Uhr

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine haben sich viele Flüchtlinge in der Region zur Ukrainischen Gemeinde Osnabrück zusammengeschlossen. Sprecherin Irina Glushchenko erzählte bei einer Veranstaltung der Bürgerstiftung Lotte über Flucht und den schweren Neuanfang in Deutschland.