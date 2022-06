Die Gastgeber starteten schlecht in die Partie und mussten erneut einem frühen Rückstand hinterherlaufen. Nach unnötigem Foulspiel im Mittelfeld köpfte ein TuS-Spieler die Gäste-Führung (8.). Danach kamen die Hausherren besser ins Spiel. Besonders durch ihr schnelles Spiel brachten sie den Gegner in Verlegenheit. Das 1:1 durch Dennis Kleingünther in der 24. Minute durch einen unhaltbaren Flachschuss aus knapp 20 Metern war der verdiente Lohn.

Bis zur Pause stellte Lotte das bessere Team, konnte aber zunächst kein Kapital daraus schlagen. Nach schönem Spielzug über die linke Seite gingen die Gastgeber in Front. Kai Hartmann legte den Ball geschickt zurück auf Dominik Schmidt, der mit einem Schlenzer ins lange Eck erfolgreich war (65.).

Fortan passierte vor beiden Toren bis kurz vor dem Abpfiff nicht mehr viel. Dann wurde es turbulent. In der 88. Minute sah ein Gäste-Akteur zunächst die Ampelkarte. Kurz darauf hätte Sinsen in zwei Aktionen durchaus den Ausgleich erzielen können. Mit dem Schlusspfiff verpasste Lottes Kai Hartmann mit einem Lattentreffer die endgültige Entscheidung. Zum Sieg reichte es trotzdem. „Wir waren in vielen Phasen die aktivere Elf und haben verdient gewonnen“, so Lottes Trainer Hannes Pohlmann.