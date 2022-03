Leihgabe Carl Gründel (links) sorgte mit seinen drei Treffern für den Bürener Sieg. FOTO: Rolf Grundke Kreisliga B2 Tecklenburger Land Torflut in Büren: Westerkappelner schauen ganz entspannt zu Von Rolf Grundke | 14.03.2022, 16:14 Uhr

In der Herren-Kreisliga B2 hatte Westfalia Westerkappeln spielfrei, das Spiel VFL Ladbergen II gegen SC Halen II wurde wegen vieler Corona-Fälle in Ladbergen abgesetzt: Mehr als 16 Spieler waren in den beiden Herrenmannschaften positiv getestet worden. Auf Tore musste aber in der Kreisliga B2 nicht verzichtet werden.