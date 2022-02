Halens Spielertrainer Björn Jansson (schwarzes Trikot) steuerte per Freistoß das 1:0 für sein Team bei. FOTO: Rolf Grundke Fußball im Tecklenburger Land Kreisliga A: Topspiel in Büren fällt aus, Halen gewinnt gegen Lotte Von Rolf Grundke | 21.02.2022, 17:30 Uhr

In der Fußball-Kreisliga A konnten Teuto Riesenbeck und Eintracht Mettingen sich durch Siege von den Verfolgern SV Büren und Preußen Lengerich an der Tabellenspitze absetzen, da das Topspiel der Liga in Büren wegen des andauernden Regens abgesagt werden musste. Weiterer Nutznießer war der SC Halen, der als einziger Verfolger im Derby gegen SF Lotte U23 gewinnen konnte.