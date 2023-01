Einsatzkräfte in der Asylunterkunft an der Moorbreede in Lotte-Wersen. Foto: NWM-TV/David Poggemann up-down up-down Mordkommission ermittelt Tötungsdelikt in Asylunterkunft an der Moorbreede in Lotte-Wersen Von Sebastian Stricker | 13.01.2023, 08:10 Uhr | Update vor 33 Min.

In einer Asylunterkunft an der Moorbreede in Lotte-Wersen ist am Donnerstagabend ein Mensch getötet worden.