Am 14. Mai öffnet das hashtag an Alt-Lottes Bahnhofstraße 4. FOTO: Ursula Holtgrewe Das tut sich in Lotte Mit Terrasse und Biergarten: Bistro „Hashtag“ öffnet am 14. Mai in Lotte Von Ursula Holtgrewe | 12.05.2022, 14:05 Uhr

Nach Bier-Bar, Ess-Bar und Sports-Bar eröffnet an der Bahnhofstraße 4 in Lotte am Samstag, 14. Mai, das Bistro „Hashtag“. Es ist die zweite Niederlassung im Raum Osnabrück. Betreiber Zinnur Mergen stellt seine Pläne vor.