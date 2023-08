Dem Restaurant-Team fehlt die Seele Was wird ohne Michael Kreienbrink aus dem Tennessee Mountain in Lotte-Wersen? Von Thomas Niemeyer | 10.08.2023, 12:47 Uhr Kernteam ohne Köche: Janin Bohne und ihre treuen Servicekräfte Korkut „Crocket“ Yücel (rechts) und Theo Gilbert wollen das Tennessee Mountain ganz im Sinne seines Gründers Michael Kreienbrink weiterführen. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down

Völlig unerwartet wurde Michael Kreienbrink am 20. Juni aus dem Leben gerissen. Viele Gäste seines Kultrestaurants „Tennessee Mountain“ in Wersen fragten sich: Was wird nun?